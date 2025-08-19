Try our Combination Menu!!
Hoka Hoka Express 3948 Sepulveda Blvd
KITCHEN
HOKA Combo
California Bowl & Age Combo
California Bowl & choice of age(deep fried) item$13.50
Spicy Tuna Bowl & Age Combo
Spicy Tuna Bowl and choice of any age (deep fried) item$14.50
Classic Bowl & Age Combo
choice of any classic Bowl & age (deep fried) item$16.50
Craft Bowl & Age Combo
choice of any craft bowl and age (deep fried) item$18.50
Hot Bowl & Age Combo
choice of any hot bowl and age (deep fried) item$19.00
Curry Bowl & Age Combo
Curry Bowl & choice of any age (deep fried) item$15.00
Hand Roll Kit & Age Combo
choice of any hand roll & age (deep fried) item$15.00
Onigiri (double double)
choice of any two onigiri$6.00
Onigiri Combo & Age Combo
choice of two onigiri and age (deep fried) item$10.00
Onigiri & Cup Noodle Combo
choice of any two onigiri & any cup noodles$8.00
Classic Bowls
Tuna Bowl
tuna, avocado, cucumber house ponzu$13.50
Salmon Bowl
salmon, avocado, cucumber house ponzu$13.50
California Bowl
crabmeat (imitation), avocado, cucumber creamy soy mayo, house ponzu$9.50
Spicy Tuna bowl
spicy tuna, avocado, cucumber sweet & spicy, house ponzu$10.50
Eel & Avocado Bowl
eel, avocado house ponzu, unagi sauce$15.50
Seared Salmon Bowl
seared salmon, avocado, cucumber unagi sauce, house ponzu$14.50
Hoka Craft Bowls
Rainbow
tuna, salmon, albacore, ebi, avcado, house ponzu, unagi sauce$16.50
Super Hoka
deep fried eel, shrimp tempura, spicy tuna, sweet & spicy, spicy mayo, house ponzu$15.50
Hawaiian
tuna, crabmeat, avocado, seaweed salad house ponzu, unagi sauce$14.50
811
albcore, crunch onions, spicy crabmeat spicy ponzu, spicy mayo, sweet & spicy$14.50
Normandie
salmon, spicy tuna, shrimp tempura spicy ponzu, spicy mayo, sweet & spicy$15.50
Shrimp Lover Crunch
shrimp tempura, ebi, crabmeat, avocado, crunch house ponzu, unagi sauce, creamy soy mayo$14.50
Fire Cracker
scallops, spicy tuna, shrimp tempura spicy ponzu, sweet & spicy$14.50
Spider Man
soft-shell crab, spicy tuna, avocado spicy ponzu, sweet & spicy, spicy mayo$14.50
Spicy Shrimp Crunch
shrimp tempura, spicy tuna, ebi, avocado, crunch spicy ponzu, sweet & spicy, spicy mayo$14.50
Jessica
salmon, tuna, crabmeat, shrimp tempura, avocado, cucumber$15.50
Washington
salmon, crabmeat, avocado, cucumber house ponzu, unagi sauce$14.50
The Pacific
tuna (cooked), spam, jalapeno, avocado, shrimp tempura house ponzu, creamy soy mayo, unagi sauce$13.50
No. 1
seared albacore, crabmeat, shrimp tempura, crunch onion house ponzu, unagi sauce, soy mayo$15.50
Crispy Portobello
deep fried portobello mushroom, avocado, seaweed salad house ponzu, house soy$13.50
Soy Bliss Delight
tofu, edamame, avocado, cucumber, seaweed salad house dressing, house soy$13.50
Hot Bowls
Baked Lobster
crabmeat,avocado, langostino$16.50
Dynamite
mushroom ,mixed seafood (scallops, shrimp, crabmeat)$15.50
Baked Salmon$14.50
Dragon
fresh water eel, crabmeat, avocado$16.50
Spicy Dragon
unagi, spicy crabmeat, shrimp tempura house ponzu, sweet and spicy, and spicy mayo$16.50
Spicy Baked Salmon
salmon, spicy crabmeat, avocado ponzu, sweet & spicy, spicy mayo$14.50
Hand Roll Kit
Tuna (HR)
tuna, avocado, cucumber$12.50
Salmon (HR)
salmon, avocado, cucumber$12.50
Albacore (HR)
albacore, cucumber, onions (deep fried)$12.50
California (HR)
crabmeat, avocado, cucumber$9.50
Spicy Tuna (HR)
spicy tuna, avocado, cucumber$10.50
Shrimp Crunch (HR)
shrimp tempura, crabmeat, avocado$12.50
Scallops (HR)$11.50
Vege Delight (HR)$9.50
Salmon Skin (HR)$11.50
Handroll Deluxe Kit (HR)
pick 2 main toppings with avocado, cucumber, seaweed salad$14.50
Onigiri
Age (deep-fried)
Vege Tempura
potato (4pc), sweet potato (4pc)$6.00
Shrimp Tempura
shrimp tempura$6.00
Gyoza
beef gyoza$6.00
Vegetable Gyoza
vegetable gyoza$6.00
Takoyaki
ball-shaped japanese snack$6.00
Chicken Karaage
deep fried chicken$6.00
Portobello Mushroom
tempura portobello mushrooms$6.00
Soft Shell Crab
deep fried soft shell crab$6.00
Brussels Sprouts$6.00
Portobello Tempura$6.00
Calamari$6.00
Mini Bowls
Salads
Toppings
Tuna$4.00
Tuna (cooked)$4.00
Spicy Tuna$3.00
Salmon$4.00
Spicy Salmon$4.00
Albacore$4.00
Spicy Albacore$4.00
Crabmeat$3.00
Spicy Crabmeat$3.00
Fresh water Eel$4.00
SalmonSkin$2.00
Scallops$3.00
Spam$2.00
Pickled Raddish$2.00
Onions (fried)$2.00
Seaweed Salad$3.00
Avocado$2.00
Cucumber$1.00
jalapeno (pickled)$1.00
Edamame (shell-off)$2.00
Dried Seaweed$3.00
Fresh Tofu$2.00
DRINKS & SNACKS
Steam Bun
Milk Teas
Banana Milk Tea (oat milk)$5.00
Strawberry Milk Tea (oat milk)$5.00
Black Sesame Milk Tea (oat milk)$5.00
Matcha Green Milk Tea (oat milk)$5.00
Brown Sugar Milk Tea (oat milk)$5.00
Honeydew Milk Tea (oat milk)$5.00
Watermelon Green Tea$4.00
Mango Green Tea$4.00
Lychee Green Tea$4.00
Passion Fruit Green Tea$4.00
Peach Green Tea$4.00
Iced Matcha (unsweetened)$4.00
Boba Toppings$0.50
Ice Cream
Sodas
Instant (noodles and rice cake)
Cheese Flavor Cup Noodle$3.00
Shoyu Cup Noodle$3.00
Tonkotsu Cup Noodle$3.00
Jin (mild) Cup Noodle$3.00
Shin Cup Noodle$3.00
Vegan Shin Noodle$3.00
Buldak (Carbonara flavor) Cup Noodle$3.00
Buldak (orginal flavor) Cup Noodle$3.00
Udon Cup Noodle$3.00
Shrimp Flavor Cup Noodle$3.00
Spicy Rice Cake$4.00
Spicy & Sweet Rice Cake$4.00